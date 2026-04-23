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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.15%，報16.6484元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日01:50，美元/南非蘭特上漲0.189點漲幅達1.15%，暫報16.6484點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.20%
  • 近 1 週：+0.55%
  • 近 3 月：+2.13%
  • 近 6 月：-5.38%
  • 今年以來：-0.65%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.85，本日上漲0.71%
  • 美元/韓元相關性0.83，本日上漲0.36%
  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日上漲0.28%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.81，本日上漲0.92%
  • 澳元/美元相關性-0.77，本日上漲0.59%
  • 英鎊/美元相關性-0.70，本日上漲0.33%

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美元/南非蘭特16.578+0.72%
韓元/美元0.0007+0.00%
紐元/美元0.5863-0.66%
澳元/美元0.7141-0.27%
英鎊/美元1.3477-0.16%

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