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鉅亨速報

盤中速報 - 大毅(2478)大跌7.5%，報66.6元

鉅亨網新聞中心

大毅(2478-TW)23日13:04股價下跌5.4元，報66.6元，跌幅7.5%，成交2,670張。

大毅(2478-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為厚膜晶片電阻、電阻網路、積體電路等零阻件製造加工、買賣業務。有關前產品及原料之進出口貿易業務。代理國內外有關廠商產品之報價投標及經銷買賣等業務。

近5日股價上漲0.98%，集中市場加權指數上漲3.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3,431 張
  • 外資買賣超：+3,447 張
  • 投信買賣超：-45 張
  • 自營商買賣超：+29 張
  • 融資增減：+679 張
  • 融券增減：+7 張

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