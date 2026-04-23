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鉅亨速報

盤中速報 - 鈺創(5351)大跌9.36%，報64.9元

鉅亨網新聞中心

鈺創(5351-TW)23日12:36股價下跌6.7元，報64.9元，跌幅9.36%，成交29,013張。

鈺創(5351-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。

近5日股價上漲5.45%，櫃買市場加權指數上漲9.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2,018 張
  • 外資買賣超：-1,953 張
  • 投信買賣超：-28 張
  • 自營商買賣超：-37 張
  • 融資增減：+1,120 張
  • 融券增減：+32 張

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鈺創64.9-9.36%

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