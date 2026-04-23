鉅亨網新聞中心 2026-04-23 13:58

日本製造業曾是全球頂尖技術的象徵，從影音娛樂到家電品牌長期主導市場。但日本媒體《文春線上》指出，這一優勢正快速轉變。隨著中國製造擺脫低價形象、全面轉向高端技術研發，日本企業逐漸從市場前台退居幕後，並開始與昔日競爭對手展開更深層的策略合作，全球製造版圖正悄然重組。

日本製造走下神壇？日媒：中國高端製造超車 搶下主導權。(圖:shutterstock)

代表性事件發生於今年 1 月，日本科技巨頭索尼（Sony）宣布與中國 TCL 達成策略性協議，雙方共同成立合資公司。值得關注的是，TCL 持有該公司 51% 的股份，成為最大單一股東並擁有主導話語權。

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這項合作意味著索尼已將包含電視、顯示器及家庭音響在內的家庭娛樂業務，實質上交由中國企業營運。這與二十年前日系產品風靡中國市場的景象形成鮮明對比，反映出日系品牌在消費電子領域的統治力已不復以往。

日本記者山谷剛史指出，現在的日本城市街頭，小米、OPPO 等中國品牌的門市隨處可見，甚至在連鎖餐廳中也能見到中國製機器人的身影。中國企業憑藉著強大的本土製造體系與極具競爭力的定價，迅速滲透日本民眾的日常生活。

相較之下，日本手機品牌如索尼雖然在影像技術上保持領先，但在核心處理器與作業系統上仍高度依賴美國技術，其產品結構的「偏科」現象，使其在競爭激烈的智慧型手機市場中逐漸淪為少數派。

在半導體核心技術方面，中日兩國的實力消長也引發專家警思。日本半導體專家清水洋治在接受東京電視台採訪時，對華為 Mate 70 Pro 的晶片更新速度表示驚嘆。他分析指出，華為展現了半年一代的極速研發週期，這是目前多數國際品牌難以企及的頻率。

清水洋治坦言，若要求日本企業在不依賴外部體系的情況下，完全利用本土能力開發出同等級的晶片與手機，日本至少需要 3 年以上的時間才能達成。

日本企業目前的優勢多集中在精密鏡頭、工業設備及材料科學等特定領域。隨著中國技術基礎的不斷強化，日本製造業正被迫重新審視其在全球供應鏈中的定位。