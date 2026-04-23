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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.57元上修至16.77元，其中最高估值21.9元，最低估值10.02元，預估目標價為140.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|21.9(21.9)
|27.84
|18.59
|最低值
|10.02(10.02)
|10.96
|18.59
|平均值
|16.3(16.22)
|21.42
|18.59
|中位數
|16.77(16.57)
|22.61
|18.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|254,811,000
|350,406,000
|256,014,520
|最低值
|171,645,000
|185,859,000
|256,014,520
|平均值
|213,401,500
|279,499,880
|256,014,520
|中位數
|211,620,000
|288,740,000
|256,014,520
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,961,929
|601,001
|-1,146,522
|12,927,165
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|89,406,171
|81,609,768
|75,006,078
|94,529,790
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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