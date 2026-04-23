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鉅亨速報

盤中速報 - 合晶(6182)急拉3.69%報47.8元，成交9,295張

鉅亨網新聞中心

合晶(6182-TW)近5分K漲速3.69%，23日09:03報47.8元，成交9,295張，今日漲幅為6.22％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

合晶(6182-TW)近5日股價上漲22.78% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 15.01%。櫃買市場加權指數 上漲 9.79%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+14,782 張
  • 外資買賣超：+13,657 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1,125 張
  • 融資增減：+13,474 張
  • 融券增減：+513 張


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