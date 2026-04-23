盤中速報 - 合晶(6182)急拉3.69%報47.8元，成交9,295張
鉅亨網新聞中心
合晶(6182-TW)近5分K漲速3.69%，23日09:03報47.8元，成交9,295張，今日漲幅為6.22％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合晶(6182-TW)近5日股價上漲22.78% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 15.01%。櫃買市場加權指數 上漲 9.79%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14,782 張
- 外資買賣超：+13,657 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1,125 張
- 融資增減：+13,474 張
- 融券增減：+513 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】台股驚驚漲，下一波輪到誰表現?
- 盤中速報 - 合晶(6182)股價拉至漲停，漲停價43.25元，成交65,561張
- 盤中速報 - 合晶(6182)急拉3.65%報42.65元，成交14,815張
- 盤中速報 - 合晶(6182)大漲8.26%，報42.6元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇