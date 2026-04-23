盤中速報 - 順德(2351)急拉4.08%報163.5元，成交1,924張
鉅亨網新聞中心
順德(2351-TW)近5分K漲速4.08%，23日09:01報163.5元，成交1,924張，今日跌幅為1.51％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
順德(2351-TW)近5日股價上漲37.19% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.62%。集中市場加權指數 上漲 3.15%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,924 張
- 外資買賣超：-4,952 張
- 投信買賣超：+142 張
- 自營商買賣超：-114 張
- 融資增減：+6,918 張
- 融券增減：+957 張
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