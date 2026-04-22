鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團(EWBC-US)EPS預估上修至10.5元，預估目標價為137.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.34元上修至10.5元，其中最高估值10.74元，最低估值9.96元，預估目標價為137.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.74(10.6)
|11.6
|12.44
|最低值
|9.96(9.96)
|10.58
|11.78
|平均值
|10.5(10.33)
|11.16
|12.06
|中位數
|10.5(10.34)
|11.19
|12.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.04億
|34.34億
|37.01億
|最低值
|30.86億
|32.77億
|35.44億
|平均值
|31.71億
|33.78億
|36.20億
|中位數
|31.84億
|33.76億
|36.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.10
|7.92
|8.18
|8.33
|9.52
|營業收入
|18.35億
|25.77億
|39.16億
|44.58億
|46.03億
詳細資訊請看美股內頁：
華美銀行集團(EWBC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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