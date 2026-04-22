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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團(EWBC-US)EPS預估上修至10.5元，預估目標價為137.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.34元上修至10.5元，其中最高估值10.74元，最低估值9.96元，預估目標價為137.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.74(10.6)11.612.44
最低值9.96(9.96)10.5811.78
平均值10.5(10.33)11.1612.06
中位數10.5(10.34)11.1912.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值32.04億34.34億37.01億
最低值30.86億32.77億35.44億
平均值31.71億33.78億36.20億
中位數31.84億33.76億36.39億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.107.928.188.339.52
營業收入18.35億25.77億39.16億44.58億46.03億

詳細資訊請看美股內頁：
華美銀行集團(EWBC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEWBC

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