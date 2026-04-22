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鉅亨速報

盤中速報 - 亞信(3169)大漲7.11%，報113元

鉅亨網新聞中心

亞信(3169-TW)22日11:07股價上漲7.5元，報113.0元，漲幅7.11%，成交1,497張。

亞信(3169-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為通信及混合信號接收處理積體電路。資訊及多媒體繪圖, 相關積體電路及繪圖板。非同步傳輸模式積體電路及模組。

近5日股價上漲15.3%，櫃買市場加權指數上漲9.71%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+415 張
  • 外資買賣超：+388 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+27 張
  • 融資增減：+254 張
  • 融券增減：0 張

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