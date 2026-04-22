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鉅亨速報

盤中速報 - 威剛(3260)大漲7.24%，報422元

鉅亨網新聞中心

威剛(3260-TW)22日10:59股價上漲28.5元，報422.0元，漲幅7.24%，成交34,929張。

威剛(3260-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。

近5日股價上漲4.65%，櫃買市場加權指數上漲9.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2,838 張
  • 外資買賣超：+1,666 張
  • 投信買賣超：-3,972 張
  • 自營商買賣超：-532 張
  • 融資增減：+2,790 張
  • 融券增減：-257 張

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