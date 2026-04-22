盤中速報 - 光罩(2338)大漲7.55%，報54.1元
鉅亨網新聞中心
光罩(2338-TW)22日09:22股價上漲3.8元，報54.1元，漲幅7.55%，成交5,791張。
光罩(2338-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為光罩之研究.發展.製造及銷售.。提供有關前述產品之技術協助.諮詢.檢驗.維修與修理服務.。
近5日股價上漲10.07%，集中市場加權指數上漲3.61%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,928 張
- 外資買賣超：-2,365 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+437 張
- 融資增減：+437 張
- 融券增減：+50 張
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