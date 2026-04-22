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鉅亨速報

盤中速報 - 創惟(6104)大漲7.07%，報101.5元

鉅亨網新聞中心

創惟(6104-TW)22日09:11股價上漲6.7元，報101.5元，漲幅7.07%，成交1,081張。

創惟(6104-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計,製造,測試,銷售積體電路及半導體零組件等。電腦軟體程式設計,研發,銷售,測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。

近5日股價上漲7.36%，櫃買市場加權指數上漲9.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+228 張
  • 外資買賣超：+206 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：+29 張
  • 融資增減：-41 張
  • 融券增減：+12 張

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