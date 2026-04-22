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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至34.66元，預估目標價為1105元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金像電(2368-TW)做出2026年EPS預估：中位數由34.05元上修至34.66元，其中最高估值42.68元，最低估值30元，預估目標價為1105元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值42.68(42.68)78.27102.66
最低值30(26.84)45.7369.52
平均值35.17(34.47)54.5386.58
中位數34.66(34.05)52.1887.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值106,609,210174,710,750210,363,420
最低值86,893,000115,516,000155,155,000
平均值93,993,960129,426,550177,550,560
中位數92,044,000126,050,000167,133,270

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS9,606,5315,615,6073,528,5924,567,875
營業收入
(單位：新台幣千元)		60,003,75838,951,89030,043,95032,785,064

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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