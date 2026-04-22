鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至34.66元，預估目標價為1105元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金像電(2368-TW)做出2026年EPS預估：中位數由34.05元上修至34.66元，其中最高估值42.68元，最低估值30元，預估目標價為1105元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|42.68(42.68)
|78.27
|102.66
|最低值
|30(26.84)
|45.73
|69.52
|平均值
|35.17(34.47)
|54.53
|86.58
|中位數
|34.66(34.05)
|52.18
|87.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|106,609,210
|174,710,750
|210,363,420
|最低值
|86,893,000
|115,516,000
|155,155,000
|平均值
|93,993,960
|129,426,550
|177,550,560
|中位數
|92,044,000
|126,050,000
|167,133,270
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,606,531
|5,615,607
|3,528,592
|4,567,875
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,003,758
|38,951,890
|30,043,950
|32,785,064
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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