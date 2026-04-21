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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.55%，報75.45美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間21日22:32股價上漲3.97美元，報75.45美元，漲幅5.55%，成交量1,846,069（股），盤中最高價75.80美元、最低價70.61美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+16.61%
  • 近 1 月：-3.05%
  • 近 3 月：-39.45%
  • 近 6 月：-54.98%
  • 今年以來：-55.91%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A73.905+3.39%

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