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鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.12%，報455.32美元

鉅亨網新聞中心

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間21日21:57股價上漲22.17美元，報455.32美元，漲幅5.12%，成交量709,226（股），盤中最高價455.32美元、最低價436.51美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.68%
  • 近 1 月：+5.9%
  • 近 3 月：-2.16%
  • 近 6 月：-13.99%
  • 今年以來：-7.6%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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Crowdstrike控股454.49+4.93%

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