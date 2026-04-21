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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額428.58億

鉅亨網新聞中心

台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，21日10:49相關指數上漲2.19%，總成交額428.58億元，大盤占比7.47%。

該產業上漲家數38、下跌家數17、平盤家數9。領漲個股映泰(2399-TW)21日10:48股價上漲3.8元，報41.95元，漲幅9.96%。

電腦週邊近5日上漲6.57%，集中市場加權指數上漲4.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 +6.57% +4.23%
近一月 +9.27% +10.18%
近三月 +18.54% +16.37%
近六月 +11.22% +33.48%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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