盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額428.58億
鉅亨網新聞中心
台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，21日10:49相關指數上漲2.19%，總成交額428.58億元，大盤占比7.47%。
該產業上漲家數38、下跌家數17、平盤家數9。領漲個股映泰(2399-TW)21日10:48股價上漲3.8元，報41.95元，漲幅9.96%。
電腦週邊近5日上漲6.57%，集中市場加權指數上漲4.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|+6.57%
|+4.23%
|近一月
|+9.27%
|+10.18%
|近三月
|+18.54%
|+16.37%
|近六月
|+11.22%
|+33.48%
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