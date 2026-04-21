search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.72%，總成交額286.90億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現強勁，21日09:04相關指數上漲2.72%，總成交額286.90億元，大盤占比9.35%。

該產業上漲家數30、下跌家數12、平盤家數5。領漲個股聯亞(3081-TW)21日09:02股價上漲150元，報3010.0元，漲幅5.24%。

通信網路類指數近5日上漲15.79%，櫃買市場加權指數上漲8.88%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +15.79% +8.88%
近一月 +38.67% +16.78%
近三月 +113.53% +28.86%
近六月 +181.1% +45.68%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數37520.03+1.52%
聯亞2905+1.57%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
聯亞

81.48%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
聯亞

81.48%

勝率

#營收創高股

偏強
聯亞

81.48%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty