盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.72%，總成交額286.90億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現強勁，21日09:04相關指數上漲2.72%，總成交額286.90億元，大盤占比9.35%。
該產業上漲家數30、下跌家數12、平盤家數5。領漲個股聯亞(3081-TW)21日09:02股價上漲150元，報3010.0元，漲幅5.24%。
通信網路類指數近5日上漲15.79%，櫃買市場加權指數上漲8.88%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+15.79%
|+8.88%
|近一月
|+38.67%
|+16.78%
|近三月
|+113.53%
|+28.86%
|近六月
|+181.1%
|+45.68%
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