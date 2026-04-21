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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額231.35億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現強勁，21日09:03相關指數上漲2.04%，總成交額231.35億元，大盤占比7.54%。

該產業上漲家數29、下跌家數19、平盤家數1。領漲個股宜特(3289-TW)21日09:00股價上漲19.5元，報217.5元，漲幅9.85%。

其他電子類指數近5日上漲7.6%，櫃買市場加權指數上漲8.88%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +7.6% +8.88%
近一月 +22.43% +16.78%
近三月 +39.94% +28.86%
近六月 +44.54% +45.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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宜特217.5+9.85%

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