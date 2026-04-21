盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額231.35億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現強勁，21日09:03相關指數上漲2.04%，總成交額231.35億元，大盤占比7.54%。
該產業上漲家數29、下跌家數19、平盤家數1。領漲個股宜特(3289-TW)21日09:00股價上漲19.5元，報217.5元，漲幅9.85%。
其他電子類指數近5日上漲7.6%，櫃買市場加權指數上漲8.88%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+7.6%
|+8.88%
|近一月
|+22.43%
|+16.78%
|近三月
|+39.94%
|+28.86%
|近六月
|+44.54%
|+45.68%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.93%，總成交額1,322.81億
- 盤中速報 - 希華(2484)股價拉至漲停，漲停價51.2元，成交7,856張
- 盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.94%，總成交額37.66億
- 盤中速報 - 力肯(1570)大漲8.71%，報38.05元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇