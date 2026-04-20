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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.15%，報70.39美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間20日21:49股價上漲3.45美元，報70.39美元，漲幅5.15%，成交量1,017,515（股），盤中最高價70.39美元、最低價66.32美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+17.13%
  • 近 1 月：-10.27%
  • 近 3 月：-43.53%
  • 近 6 月：-55.95%
  • 今年以來：-58.71%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A70.475+5.28%

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