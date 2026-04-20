盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.15%，報70.39美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間20日21:49股價上漲3.45美元，報70.39美元，漲幅5.15%，成交量1,017,515（股），盤中最高價70.39美元、最低價66.32美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.13%
- 近 1 月：-10.27%
- 近 3 月：-43.53%
- 近 6 月：-55.95%
- 今年以來：-58.71%
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲5.27%，報147.05美元
- 盤中速報 - 格羅方德(GFS-US)大漲5.66%，報57.85美元
- 盤中速報 - 和康電訊(MTSI-US)大漲5.09%，報274.73美元
- 盤中速報 - 連貫(COHR-US)大漲5.05%，報344.57美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇