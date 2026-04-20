盤中速報 - BOOK OF MEME大漲11.38%，報0美元
鉅亨網新聞中心
BOOK OF MEME(BOME)在過去 24 小時內漲幅超過11.38%，最新價格0美元，總成交量達0.36億美元，總市值0.41億美元，目前市值排名第 132 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：68,866,893,873。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+29.31%
- 近 1 月：+39.95%
- 近 3 月：+2.66%
- 近 6 月：-47.93%
- 今年以來：-2.69%
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