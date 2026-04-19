盤中速報 - Highstreet大漲11.6%，報0.43美元
鉅亨網新聞中心
Highstreet(HIGH)在過去 24 小時內漲幅超過11.6%，最新價格0.43美元，總成交量達1.00億美元，總市值0.31億美元，目前市值排名第 151 名。
近 1 日最高價：0.53美元，近 1 日最低價：0.25美元，流通供給量：78,379,370。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+165.00%
- 近 1 月：+130.43%
- 近 3 月：+52.88%
- 近 6 月：-2.75%
- 今年以來：+41.33%
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