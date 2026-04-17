盤中速報 - Ethena大漲8.43%，報0.12美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過8.43%，最新價格0.12美元，總成交量達0.25億美元，總市值9.94億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：0.12美元，近 1 日最低價：0.1美元，流通供給量：8,492,187,500。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.24%
- 近 1 月：-3.34%
- 近 3 月：-48.49%
- 近 6 月：-74.10%
- 今年以來：-48.16%
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