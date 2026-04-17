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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大跌0.88%，報157.69元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日22:40，美元/日元下跌1.4點跌幅達0.88%，暫報157.69點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.06%
  • 近 1 週：+0.07%
  • 近 3 月：+0.63%
  • 近 6 月：+5.78%
  • 今年以來：+1.55%

美元/日元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.4%
  • 美元/瑞郎相關性0.63，本日下跌0.64%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日下跌0.91%

美元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.70，本日下跌0.33%
  • 英鎊/美元相關性-0.65，本日下跌0.39%
  • 紐元/美元相關性-0.56，本日下跌0.49%

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美元/日元158.03-0.67%
歐元/美元1.1799+0.16%
英鎊/美元1.3549+0.19%
紐元/美元0.5907+0.31%

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