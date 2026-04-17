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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.52%，報92.539元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日21:40，美元/印度盧比下跌0.486點跌幅達0.52%，暫報92.539點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.86%
  • 近 1 週：+0.62%
  • 近 3 月：+2.58%
  • 近 6 月：+5.76%
  • 今年以來：+3.40%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.46，本日下跌0.14%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.43，本日下跌0.51%
  • 美元/新加坡幣相關性0.42，本日下跌0.42%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.37，本日下跌0.2%
  • 歐元/美元相關性-0.33，本日下跌0.52%
  • 紐元/美元相關性-0.29，本日下跌0.58%

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美元/印度盧比92.449-0.62%
人民幣/美元0.1467+0.07%
歐元/美元1.1799+0.16%
加幣/美元0.7313+0.22%
紐元/美元0.5906+0.29%

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