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鉅亨速報

盤後速報 - 兆豐US優選投等債(00957B)次交易(20)日除息0.06元，參考價13.49元

鉅亨網新聞中心

兆豐US優選投等債(00957B-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為13.49元，相較今日收盤價13.55元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 13.55 0.063 0.46% 0.0
2026/03/17 13.59 0.072 0.53% 0.0
2026/02/26 13.86 0.072 0.52% 0.0
2026/01/19 13.96 0.072 0.52% 0.0
2025/12/16 13.71 0.072 0.53% 0.0


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