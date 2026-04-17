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鉅亨速報

盤後速報 - 野村趨勢動能高息(00944)次交易(20)日除息0.05元，參考價16.95元

鉅亨網新聞中心

野村趨勢動能高息(00944-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為16.95元，相較今日收盤價17.00元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.32%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 17.00 0.054 0.32% 0.0
2026/03/17 15.3 0.054 0.35% 0.0
2026/02/26 15.49 0.054 0.35% 0.0
2026/01/19 15.22 0.054 0.35% 0.0
2025/12/16 14.47 0.054 0.37% 0.0


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