盤後速報 - 野村趨勢動能高息(00944)次交易(20)日除息0.05元，參考價16.95元
鉅亨網新聞中心
野村趨勢動能高息(00944-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為16.95元，相較今日收盤價17.00元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.32%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|17.00
|0.054
|0.32%
|0.0
|2026/03/17
|15.3
|0.054
|0.35%
|0.0
|2026/02/26
|15.49
|0.054
|0.35%
|0.0
|2026/01/19
|15.22
|0.054
|0.35%
|0.0
|2025/12/16
|14.47
|0.054
|0.37%
|0.0
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