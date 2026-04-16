盤中速報 - Aptos大漲9.92%，報1美元
鉅亨網新聞中心
Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過9.92%，最新價格1美元，總成交量達0.13億美元，總市值7.73億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：1美元，近 1 日最低價：0.88美元，流通供給量：780,888,464。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.56%
- 近 1 月：-12.37%
- 近 3 月：-50.08%
- 近 6 月：-72.91%
- 今年以來：-52.09%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Celestia大漲17.09%，報0.39美元
- 盤中速報 - AAVE大漲8.76%，報117.2美元
- 盤中速報 - Bonk大漲8.1%，報0美元
- 盤中速報 - Arbitrum大漲8.21%，報0.13美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇