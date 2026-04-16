盤中速報 - Arbitrum大漲8.21%，報0.13美元
鉅亨網新聞中心
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內漲幅超過8.21%，最新價格0.13美元，總成交量達0.15億美元，總市值7.39億美元，目前市值排名第 37 名。
近 1 日最高價：0.13美元，近 1 日最低價：0.11美元，流通供給量：5,939,074,958。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.20%
- 近 1 月：+3.89%
- 近 3 月：-45.33%
- 近 6 月：-63.73%
- 今年以來：-42.96%
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