盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.28%，報69.49美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間16日21:31股價上漲3.49美元，報69.49美元，漲幅5.28%，成交量516,491（股），盤中最高價71.07美元、最低價68.93美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.74%
- 近 1 月：-12.25%
- 近 3 月：-48.62%
- 近 6 月：-55.95%
- 今年以來：-59.29%
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