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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.28%，報69.49美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間16日21:31股價上漲3.49美元，報69.49美元，漲幅5.28%，成交量516,491（股），盤中最高價71.07美元、最低價68.93美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.74%
  • 近 1 月：-12.25%
  • 近 3 月：-48.62%
  • 近 6 月：-55.95%
  • 今年以來：-59.29%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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NASDAQ23958.22-0.24%
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Atlassian Corporation - Class A67.3565+2.06%

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