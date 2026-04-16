盤中速報 - 波卡幣大漲8.2%，報1.25美元
鉅亨網新聞中心
波卡幣(DOT)在過去 24 小時內漲幅超過8.2%，最新價格1.25美元，總成交量達0.11億美元，總市值20.93億美元，目前市值排名第 20 名。
近 1 日最高價：1.26美元，近 1 日最低價：1.15美元，流通供給量：1,671,952,153。
Polkadot由Web3基金會創立，分片多鏈的協定能讓各自獨立的區塊鏈互動，允許用戶在沒有交易所的情況下，在不同的區塊鏈中傳輸代幣或資料。主鏈為中繼鏈(Relay Chain)，產生跨鏈協議共識；平行鏈(Parachain)和平行執行緒(Paarathread)可針對特定的應用做訂製；橋樑(Bridge)允許與外部公有、私有鏈溝通。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.38%
- 近 1 月：-28.17%
- 近 3 月：-44.41%
- 近 6 月：-60.94%
- 今年以來：-41.07%
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