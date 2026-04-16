鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至20元，預估目標價為529元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2026年EPS預估：中位數由20.81元下修至20元，其中最高估值24.92元，最低估值15.56元，預估目標價為529元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|24.92(24.92)
|34.65
|31.02
|最低值
|15.56(15.56)
|19.54
|31.02
|平均值
|20.06(20.34)
|26.59
|31.02
|中位數
|20(20.81)
|26.61
|31.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|70,754,980
|88,241,780
|74,074,340
|最低值
|61,093,000
|66,889,940
|74,074,340
|平均值
|64,719,550
|74,170,460
|74,074,340
|中位數
|63,365,550
|71,098,000
|74,074,340
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|7,312,028
|9,846,070
|19,772,048
|15,367,386
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,597,938
|62,626,004
|70,651,593
|70,286,871
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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