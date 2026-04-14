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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至20.81元，預估目標價為529元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2026年EPS預估：中位數由21.12元下修至20.81元，其中最高估值24.92元，最低估值15.56元，預估目標價為529元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值24.92(24.92)34.6531.02
最低值15.56(15.56)19.5431.02
平均值20.34(20.43)26.931.02
中位數20.81(21.12)26.6131.02

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值74,696,00088,241,78074,074,340
最低值61,423,33066,889,94074,074,340
平均值65,765,93075,723,68074,074,340
中位數64,266,52071,279,00074,074,340

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS7,312,0289,846,07019,772,04815,367,386
營業收入
(單位：新台幣千元)		60,597,93862,626,00470,651,59370,286,871

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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