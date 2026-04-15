盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報9131.74點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日12:39，費城半導體下跌92.38點（或1%），暫報9131.74點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.25%
- 近 1 月：+20.63%
- 近 3 月：+19.77%
- 近 6 月：+40.39%
- 今年以來：+30.23%
焦點個股
費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領跌。艾司摩爾(ASML-US)下跌5.62%；科磊(KLAC-US)下跌5.05%；科林研發(LRCX-US)下跌4.56%；美光科技(MU-US)下跌4.34%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.47%。
部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲2.76%；輝達(NVDA-US)上漲0.93%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.81%；英特爾(INTC-US)上漲0.78%；科沃(QRVO-US)上漲0.68%。
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