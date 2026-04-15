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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報9131.74點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日12:39，費城半導體下跌92.38點（或1%），暫報9131.74點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+15.25%
  • 近 1 月：+20.63%
  • 近 3 月：+19.77%
  • 近 6 月：+40.39%
  • 今年以來：+30.23%

焦點個股


費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領跌。艾司摩爾(ASML-US)下跌5.62%；科磊(KLAC-US)下跌5.05%；科林研發(LRCX-US)下跌4.56%；美光科技(MU-US)下跌4.34%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.47%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲2.76%；輝達(NVDA-US)上漲0.93%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.81%；英特爾(INTC-US)上漲0.78%；科沃(QRVO-US)上漲0.68%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體9117.91-1.15%
艾司摩爾1424.99-6.15%
科磊1700.96-5.29%
科林研發260.35-4.43%
美光科技449.69-3.43%
Onto Innovation Inc.253.75-3.00%
博通392.65+3.12%
輝達196.835+0.17%
思佳訊半導體57.45+0.30%
英特爾64.3351+0.82%
科沃80.87+0.32%

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