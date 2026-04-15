盤中速報 - 艾司摩爾(ASML-US)大跌5.04%，報1441.85美元
鉅亨網新聞中心
艾司摩爾(ASML-US)截至台北時間15日21:37股價下跌76.45美元，報1441.85美元，跌幅5.04%，成交量793,291（股），盤中最高價1474.40美元、最低價1441.85美元。
美股指數盤中表現
艾司摩爾(ASML-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.22%
- 近 1 月：+12.83%
- 近 3 月：+20.15%
- 近 6 月：+54.43%
- 今年以來：+41.92%
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