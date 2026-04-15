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鉅亨速報

盤後速報 - 威鋒電子(6756)次交易(16)日除息0.9元，參考價73.7元

鉅亨網新聞中心

威鋒電子(6756-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

首日參考價為73.7元，相較今日收盤價74.60元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.21%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 74.60 0.89994 1.21% 0.0
2025/04/18 92.5 1.79956 1.95% 0.0
2024/04/18 206.5 1.99802 0.97% 0.0
2023/04/14 235.0 7.4887 3.19% 0.0
2022/04/07 413.0 10.9863 2.66% 0.0


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