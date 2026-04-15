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鉅亨速報

盤後速報 - 美亞(2020)次交易(16)日除息1.8元，參考價23.35元

鉅亨網新聞中心

美亞(2020-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

首日參考價為23.35元，相較今日收盤價25.15元，息值合計為1.8元，股息殖利率7.16%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 25.15 1.8 7.16% 0.0
2025/06/11 28.05 2.2 7.84% 0.0
2024/07/30 0.0 0.0 0.0% 2.0
2024/06/12 39.9 2.0 5.01% 0.0
2023/06/13 24.6 1.0 4.07% 0.0


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