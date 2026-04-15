盤後速報 - 美亞(2020)次交易(16)日除息1.8元，參考價23.35元
鉅亨網新聞中心
美亞(2020-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
首日參考價為23.35元，相較今日收盤價25.15元，息值合計為1.8元，股息殖利率7.16%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|25.15
|1.8
|7.16%
|0.0
|2025/06/11
|28.05
|2.2
|7.84%
|0.0
|2024/07/30
|0.0
|0.0
|0.0%
|2.0
|2024/06/12
|39.9
|2.0
|5.01%
|0.0
|2023/06/13
|24.6
|1.0
|4.07%
|0.0
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