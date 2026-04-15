盤中速報 - 聯發科(2454)大漲7.27%，報1845元
鉅亨網新聞中心
聯發科(2454-TW)15日11:49股價上漲125元，報1845.0元，漲幅7.27%，成交15,184張。
聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。
近5日股價上漲17.01%，集中市場加權指數上漲9.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,306 張
- 外資買賣超：-1,690 張
- 投信買賣超：-891 張
- 自營商買賣超：+275 張
- 融資增減：+808 張
- 融券增減：+24 張
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