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鉅亨速報

盤中速報 - 志聖(2467)大跌7.48%，報507元

鉅亨網新聞中心

志聖(2467-TW)15日11:00股價下跌41元，報507.0元，跌幅7.48%，成交646張。

志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

近5日股價上漲34.15%，集中市場加權指數上漲9.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-250 張
  • 外資買賣超：-137 張
  • 投信買賣超：+513 張
  • 自營商買賣超：-626 張
  • 融資增減：+161 張
  • 融券增減：+628 張

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