鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至43.52元，預估目標價為3100元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對創意(3443-TW)做出2026年EPS預估：中位數由43.22元上修至43.52元，其中最高估值51.68元，最低估值35.64元，預估目標價為3100元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|51.68(51.68)
|110.22
|100.31
|100
|最低值
|35.64(35.64)
|54.66
|85.44
|100
|平均值
|43.57(43.31)
|76.19
|92.87
|100
|中位數
|43.52(43.22)
|76.27
|92.87
|100
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|71,492,520
|119,517,380
|86,128,000
|99,646,000
|最低值
|46,876,000
|61,163,000
|84,898,750
|99,646,000
|平均值
|52,973,250
|81,426,230
|85,513,380
|99,646,000
|中位數
|53,440,450
|77,944,480
|85,513,380
|99,646,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,769,566
|3,450,588
|3,507,885
|3,710,442
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,140,978
|25,044,192
|26,240,714
|24,039,671
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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