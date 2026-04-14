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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至43.52元，預估目標價為3100元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對創意(3443-TW)做出2026年EPS預估：中位數由43.22元上修至43.52元，其中最高估值51.68元，最低估值35.64元，預估目標價為3100元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值51.68(51.68)110.22100.31100
最低值35.64(35.64)54.6685.44100
平均值43.57(43.31)76.1992.87100
中位數43.52(43.22)76.2792.87100

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值71,492,520119,517,38086,128,00099,646,000
最低值46,876,00061,163,00084,898,75099,646,000
平均值52,973,25081,426,23085,513,38099,646,000
中位數53,440,45077,944,48085,513,38099,646,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,769,5663,450,5883,507,8853,710,442
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,140,97825,044,19226,240,71424,039,671

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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