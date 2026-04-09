search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 均豪(5443)急拉3.06%報118.0元，成交9,341張

鉅亨網新聞中心

均豪(5443-TW)近5分K漲速3.06%，09日10:07報118.0元，成交9,341張，今日漲幅為9.26％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

均豪(5443-TW)近5日股價上漲6.93% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 7.93%。櫃買市場加權指數 上漲 6.23%， 股價波動與大盤表現同步 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,967 張
  • 外資買賣超：+2,605 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+362 張
  • 融資增減：-225 張
  • 融券增減：+13 張


文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數34746.57-0.04%
均豪118.5+9.72%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
均豪

75.86%

勝率

#波段上揚股

偏強
均豪

75.86%

勝率

#當沖高手_強

偏強
均豪

75.86%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
均豪

75.86%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
均豪

75.86%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty