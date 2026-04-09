盤中速報 - 均豪(5443)急拉3.06%報118.0元，成交9,341張
鉅亨網新聞中心
均豪(5443-TW)近5分K漲速3.06%，09日10:07報118.0元，成交9,341張，今日漲幅為9.26％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
均豪(5443-TW)近5日股價上漲6.93% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 7.93%。櫃買市場加權指數 上漲 6.23%， 股價波動與大盤表現同步 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,967 張
- 外資買賣超：+2,605 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+362 張
- 融資增減：-225 張
- 融券增減：+13 張
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