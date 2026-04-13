盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報8979.29點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日02:47，費城半導體上漲89.46點（或1.01%），暫報8979.29點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.49%
- 近 1 月：+16.31%
- 近 3 月：+15.83%
- 近 6 月：+38.74%
- 今年以來：+25.51%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲4.95%；英特爾(INTC-US)上漲4.09%；安森美半導體(ON-US)上漲3.51%；安可(AMKR-US)上漲3.09%；超捷國際(MCHP-US)上漲1.95%。
部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.39%；應用材料(AMAT-US)下跌1.7%；亞德諾(ADI-US)下跌0.47%；連貫(COHR-US)下跌0.38%；科沃(QRVO-US)下跌0.21%。
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