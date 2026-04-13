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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報8979.29點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日02:47，費城半導體上漲89.46點（或1.01%），暫報8979.29點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+13.49%
  • 近 1 月：+16.31%
  • 近 3 月：+15.83%
  • 近 6 月：+38.74%
  • 今年以來：+25.51%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲4.95%；英特爾(INTC-US)上漲4.09%；安森美半導體(ON-US)上漲3.51%；安可(AMKR-US)上漲3.09%；超捷國際(MCHP-US)上漲1.95%。

部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.39%；應用材料(AMAT-US)下跌1.7%；亞德諾(ADI-US)下跌0.47%；連貫(COHR-US)下跌0.38%；科沃(QRVO-US)下跌0.21%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體8999.181.23%
安謀控股公司156.67+5.20%
英特爾65.16+4.46%
安森美半導體71.07+3.53%
安可60.22+3.90%
超捷國際72.86+1.82%
Onto Innovation Inc.251.7801-2.08%
應用材料393.71-1.45%
亞德諾348.615-0.44%
連貫308.51+0.33%
科沃79.44-0.46%

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