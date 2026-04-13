盤中速報 - JITO大漲9.48%，報0.33美元
鉅亨網新聞中心
JITO(JTO)在過去 24 小時內漲幅超過9.48%，最新價格0.33美元，總成交量達0.05億美元，總市值1.46億美元，目前市值排名第 75 名。
近 1 日最高價：0.35美元，近 1 日最低價：0.3美元，流通供給量：444,220,653。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.75%
- 近 1 月：+7.53%
- 近 3 月：-33.89%
- 近 6 月：-75.38%
- 今年以來：-28.11%
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