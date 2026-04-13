盤中速報 - 恩金幣大漲11.66%，報0.035美元
鉅亨網新聞中心
恩金幣(ENJ)在過去 24 小時內漲幅超過11.66%，最新價格0.035美元，總成交量達0.42億美元，總市值0.68億美元，目前市值排名第 106 名。
近 1 日最高價：0.054美元，近 1 日最低價：0.031美元，流通供給量：1,938,579,843。
Enjin Coin是Enjin的項目，Enjin是一家提供基於區塊鏈的互連遊戲產品生態系統的公司。 Enjin的旗艦產品是Enjin Network，這是一個社交遊戲平臺，用戶可以通過該平臺創建網站和氏族，聊天並託管虛擬物品商店。Enjin允許遊戲開發人員在乙太坊區塊鏈上標記遊戲內物品。 它使用ERC-20代幣Enjin Coin來支援使用其平臺發行的數字資產，這意味著可以按實際價值購買，出售和交易物品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+85.58%
- 近 1 月：+98.80%
- 近 3 月：+14.40%
- 近 6 月：-31.44%
- 今年以來：+24.16%
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