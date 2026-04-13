盤中速報 - 泓瀚(4741)大漲9.51%，報56.4元
鉅亨網新聞中心
泓瀚(4741-TW)13日13:02股價上漲4.9元，報56.4元，漲幅9.51%，成交642張。
泓瀚(4741-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為噴墨印刷、廣告設備及墨水生產。Micro LED, 半導體零配件,細胞染色,病毒檢測等噴墨製程代工。電子材料及特用化學品奈米化製造。
近5日股價上漲26.54%，櫃買市場加權指數上漲9.94%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-125 張
- 外資買賣超：-139 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：+226 張
- 融券增減：+198 張
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