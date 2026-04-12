盤中速報 - 卡特西幣大漲10.4%，報0.0327美元

Cartesi正在將智慧合約推向新的高度。 它通過實施各種樂觀匯總解決了區塊鏈的可擴展性和高額費用這一緊迫的問題。最值得注意的是，Cartesi通過允許開發人員使用主流軟件堆棧進行編碼。Cartesi的側鏈Noether是針對臨時數據進行優化的，可為DApp提供低成本的數據可用性。