盤中速報 - 達世幣大跌8.08%，報43.8美元

達世幣 (DASH)在過去 24 小時內跌幅超過8.08%，最新價格43.8美元，總成交量達0.39億美元，總市值5.54億美元，目前市值排名第 43 名。

Dash在2014年以萊特幣LTC分支推出，以保護隱私為要旨且具有良好的匿名性。為確保安全，推出了工作量證明演算法「X11」由11種不同的演算法共同組成：Blake、Bmw、Groestl、Jh、Keccak、Skein、Luffa、Cubehash、Shavite、Simd、Echo。