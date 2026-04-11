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盤中速報 - 本體鏈網大漲11.64%，報0.0882美元

鉅亨網新聞中心

本體鏈網(ONT)在過去 24 小時內漲幅超過11.64%，最新價格0.0882美元，總成交量達0.07億美元，總市值0.82億美元，目前市值排名第 92 名。

近 1 日最高價：0.0939美元，近 1 日最低價：0.0775美元，流通供給量：934,260,568。

Ontology是一種高性能的開源區塊鏈，專門研究數字身份和數據。本體論的獨特基礎架構支持強大的跨鏈協作和第2層可擴展性，為企業提供了設計適合其需求的區塊鏈的靈活性。借助一套分散的身份和數據共用協議來提高速度，安全性和信任度，Ontology的功能包括整個生態系統中使用的ONT ID，移動數字ID應用程式和DID，以及DDXF（分散的數據交換和協作框架）。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-18.56%
  • 近 1 月：+90.29%
  • 近 3 月：+24.49%
  • 近 6 月：-14.90%
  • 今年以來：+21.42%

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