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鉅亨速報

盤中速報 - COMP大跌8.19%，報20.3美元

鉅亨網新聞中心

COMP(COMP)在過去 24 小時內跌幅超過8.19%，最新價格20.3美元，總成交量達0.09億美元，總市值2.01億美元，目前市值排名第 65 名。

近 1 日最高價：22.34美元，近 1 日最低價：19.69美元，流通供給量：9,961,585。

Compound是一個基於以太坊的借貸平台，用戶可依照利率借入或借出加密貨幣，獲得原生代幣cToken，該代幣能再和其他虛擬貨幣資產進行交換。主要實現的業務類似於銀行的「抵押借款」，用戶可以將自己的資產抵押在協定中獲得年化收益，而資產的借出方則需要支出利息。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+18.35%
  • 近 1 月：+8.02%
  • 近 3 月：-24.05%
  • 近 6 月：-37.91%
  • 今年以來：-21.50%

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