盤中速報 - Terra Classic大漲8.86%，報0.000042美元
鉅亨網新聞中心
Terra Classic(LUNC)在過去 24 小時內漲幅超過8.86%，最新價格0.000042美元，總成交量達0.06億美元，總市值2.27億美元，目前市值排名第 60 名。
近 1 日最高價：0.000042美元，近 1 日最低價：0.000038美元，流通供給量：5,464,344,229,127。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.25%
- 近 1 月：-1.98%
- 近 3 月：-4.57%
- 近 6 月：+9.89%
- 今年以來：+0.85%
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