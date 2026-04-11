盤中速報 - Measurable Data Token大漲17.07%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心
Measurable Data Token(MDT)在過去 24 小時內漲幅超過17.07%，最新價格0.01美元，總成交量達0.09億美元，總市值0.05億美元，目前市值排名第 213 名。
近 1 日最高價：0.01美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：676,157,013。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.73%
- 近 1 月：-21.96%
- 近 3 月：-38.78%
- 近 6 月：-54.11%
- 今年以來：-39.45%
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